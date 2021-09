Montréal: un plan pour éradiquer l’itinérance chronique

Sept organismes communautaires ont annoncé mercredi un plan intégré à long terme pour éradiquer l’itinérance chronique, alors que les personnes en situation d’itinérance font face à des défis grandissants à Montréal.

Le plan quinquennal «Un Pas de Plus», dont certaines mesures ont été déjà mises en œuvre comme le service 24/7 à l’Hôtel Dieu, propose d’en finir avec les pratiques d’urgence qui ont toujours caractérisé l’action en faveur des itinérants.

Les défis liés à l’itinérance ne sont pas saisonniers, selon les organismes communautaires, précisant que les services d’urgence et d’accueil doivent être ouverts de manière continue.

Le plan recommande notamment de bâtir un continuum de soins basé sur des services pérennes et un financement adéquat, de manière à répondre aux besoins des communautés concernées, en favorisant leur intégration.

Les organismes estiment que chaque Montréalais devrait avoir accès à un logement permanent et à un soutien communautaire convenant à ses besoins.

«C'est non seulement la bonne réponse humaine au défi de l'itinérance, mais cela coûte moins cher qu'un système fragmenté de soutien temporaire qui ne répond qu'aux urgences», ont indiqué les organismes communautaires, par communiqué.

Le plan d’intervention a été élaboré par la Mission Bon Accueil, la Mission Old Brewery, Accueil Bonneau, la Maison du Père, Projets autochtones du Québec (PAQ), le CAP Saint-Barnabé et le Centre d’aide et de réinsertion (CARE-Montréal).