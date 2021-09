[PHOTOS] Un appart étudiant, ça coûte combien à Vancouver, à Toronto, à Montréal ou à Québec?

Tels des étudiants désespérés, on a épluché 200 annonces Kijiji dans quatre grandes villes canadiennes pour comparer les prix des appartements. Premier constat: quand on se compare, on se console.

En regardant le prix des loyers dans quatre grandes villes canadiennes, selon les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), quelque chose cloche: le prix moyen ne semble pas représenter la réalité.

C'est parce que les données de la SCHL incluent le prix des logements déjà loués, certains depuis plusieurs années, donc toujours à bas prix.

Pour avoir une bonne idée du prix moyen d'un logement actuellement affiché sur le marché, on doit se tourner vers les petites annonces. C'est ce qu'on a fait.

Et comme vous le constaterez, c’est plus cher ailleurs.

Les loyers relativement bas de Montréal l’aident à se hisser devant ses rivales canadiennes au palmarès des meilleures villes où étudier en Amérique du Nord. Une bonne raison de tenter de préserver cette réalité.

Vancouver

Cette grande ville de Colombie-Britannique est de loin celle qui est la moins abordable pour les étudiants. Le prix moyen d’un 4 1⁄2, selon la SCHL, y est de 1792$.

Parmi les 200 annonces qu’on a regardées, on n'a trouvé qu'un seul logement qui avoisine ce prix-là, à 1650$.

Même en divisant les dépenses à deux, ça fait vraiment une somme importante, pour un étudiant.

Pour quelqu’un qui veut vivre seul, il sera difficile de se trouver un studio en bas de 1500$. Les annonces de colocation ne sont pas nombreuses non plus, hormis quelques propositions qui ne sont pas en bas de 800$.

Prix moyen SCHL pour un 4 1⁄2: 1792$

1792$ Appartements à ce prix sur Kijiji: 1 sur 200

Toronto

Quand on cherche un appartement à Toronto, on retrouve peu d’annonces de logements abordables dans des plex, comme c’est le cas à Montréal. Sur les 200 annonces Kijiji que nous avons consultées, 12 se trouvaient sous le prix moyen de 1622$, et, pour la plupart, il s’agissait d’appartements aménagés dans des sous-sols résidentiels.

Ce sous-sol à 1550$ semble peu spacieux, comparativement à ce qu’on peut obtenir à Québec pour la moitié du prix.

Une chambre en colocation se trouve autour de 700$ par mois.

Prix moyen SCHL pour un 4 1⁄2: 1622$

1622$ Appartements à ce prix sur Kijiji: 12 sur 200

Montréal

Dans la métropole, le manque de logements abordables est frappant. Sur 200 annonces consultées, seulement trois appartements affichaient un prix en deçà de la moyenne de la SCHL, qui est de 903$ pour un 4 1⁄2.

Quand on réussit à trouver un logement abordable, bien souvent, il faut accepter d’être un peu excentré. Par exemple, on a trouvé cet appartement à 795$, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, à 30 minutes de marche de la station de métro Snowdon.

Une chambre en colocation se trouve autour de 500$ par mois.

Ce qui ne manque pas, ce sont les nouvelles constructions à des prix exorbitants pour la classe moyenne, comme un condo à louer au centre-ville à – tenez-vous bien – 2430$ par mois.

Prix moyen SCHL pour un 4 1⁄2: 903$

903$ Appartements à ce prix sur Kijiji: 3 sur 200

Québec

Québec n’est pas une métropole, mais elle compte quand même une bonne université et est beaucoup plus abordable pour les étudiants. Le prix moyen de la SCHL pour un 4 1⁄2 est presque le même dans les deux villes québécoises (899$ pour Québec contre 903$ pour Montréal), mais la réalité est tout autre sur Kijiji.

À Québec, on trouve 82 appartements sous le prix moyen, contre trois à Montréal.

Par exemple, cet appartement, dans un immeuble de six logements, à 795$... Wi-Fi inclus!

Une chambre en colocation se trouve autour de 400$ par mois.