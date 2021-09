Piste multifonctionnelle et trottoir du pont Jacques-Cartier: un accès prolongé chaque jour

La piste multifonctionnelle et le trottoir du pont Jacques-Cartier vont demeurer non seulement accessibles aux piétons et aux cyclistes pendant la saison hivernale, mais leur ouverture sera prolongée de 90 minutes au quotidien.

La piste et le trottoir pourront être utilisés sept journées sur sept, de 5 h à 22 h 30, a indiqué jeudi la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain incorporée (PJCCI), dans un communiqué. L’an dernier, on avait permis aux gens d’y passer entre 6 h et 22 h. Évidemment, quand les conditions météorologiques rendront la piste multifonctionnelle et le trottoir dangereux, ceux-ci seront fermés temporairement. L’an dernier, on a dû se résoudre à interrompre le passage de cyclistes et de piétons à quatre reprises seulement durant les heures d’accès.

Du 18 décembre 2020 au 18 mars dernier, 14 034 passages ont été comptabilisés sur la piste multifonctionnelle, soit 6987 à vélo (49 %) et 7049 à pied (51 %). La moyenne a atteint 154 passages quotidiens.

«Nous sommes fiers d’accroître notre offre en mobilité active hivernale et d’allonger de 90 minutes par jour l’horaire d’exploitation de la piste et du trottoir du pont Jacques-Cartier», a indiqué la première dirigeante de PJCCI, Sandra Martel.

«Notre première saison d’exploitation hivernale fut des plus concluantes, en raison notamment de nos protocoles d’entretien et de communications efficaces jumelés aux comportements courtois et sécuritaires de la majorité des usagers, a-t-elle ajouté. Cette offre accrue est tout à fait alignée à notre vision en matière de mobilité active.»