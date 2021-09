Poux de tête à l’horizon: comment les traiter efficacement?

À lui seul, le mot «poux» peut susciter une vague d’émotions négatives (ou un mauvais souvenir d’enfance). Et avec raison: ce parasite se propage à la vitesse de l’éclair et son élimination est parfois ardue.

Heureusement, votre pharmacien de famille peut vous aider. Après une consultation et selon certaines conditions, il pourrait vous prescrire un traitement efficace et vous offir des conseils sur des mesures appropriées à prendre pour vous débarrasser des poux.

Les poux de tête sont des insectes gris-brun à six pattes et sans ailes – mesurant entre 2 et 4 mm à l'âge adulte –, qui se nourrissent du sang contenu dans le cuir chevelu.

Les lentes (et leurs œufs) sont de petits corps ovales brillants qui mesurent de 0,3 à 0,8 mm. Elles se collent aux cheveux de l'hôte, souvent près du cuir chevelu, où elles trouvent la chaleur et l'humidité idéales.

Les pharmaciens-propriétaires affiliés à Uniprix rencontrent fréquemment des enfants qui sont aux prises avec ce problème, puisque la propagation des poux survient souvent dans les milieux scolaires et dans les garderies.

Comment les poux se transmettent-ils?

Il est important de spécifier que le niveau de propreté n’y est pour rien. Il suffit de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment pour en avoir plein les cheveux!

Toutefois, il faut savoir que les poux ne sautent pas d’une tête à l’autre: il doit y avoir un contact direct pour qu’ils puissent s’agripper, par exemple, à un cheveu.

Également, il arrive plus rarement que les poux trouvent refuge dans une nouvelle tête grâce à des articles personnels échangés, comme une brosse ou un chapeau.

Comment savoir si votre enfant a des poux?

Getty Images/iStockphoto

Dans la majorité des cas, il n'y a aucun symptôme. Il peut aussi parfois s'écouler de 4 à 6 semaines avant que les premiers symptômes soient ressentis. Le principal symptôme est la démangeaison du cuir chevelu (surtout près des oreilles et de la nuque). Il pourrait aussi il y avoir des rougeurs et des lésions de grattage.

Pour savoir s'il s'agit vraiment d'une infestation active, il faut voir au moins un pou vivant. La présence de lentes viables, qui se trouvent très près du cuir chevelu, pourraient laisser présager une infestation probable.

Pour vérifier la présence de ces parasites ou des lentes, il faut faire un examen visuel de la tête. Pour qu’il soit efficace, voici les étapes à suivre:

1. Mouillez les cheveux à l'eau tiède et épongez-les à l'aide d'une serviette.

2. À l'aide d'un peigne fin, séparez les mèches en sections afin d’examiner de petites zones à la fois. Pour bien observer les cheveux, utilisez une lampe de poche, la lumière de votre cellulaire ou une loupe, au besoin.

3. Passez le peigne de la racine à la pointe tout le long de la mèche. Regardez attentivement les dents du peigne après chaque coup de peigne. Portez une attention particulière à la nuque et derrière les oreilles.

4. S'il y a lieu, enlevez les poux ou les lentes en essuyant le peigne fin sur un essuie-tout en papier.

5. Après l'examen de la tête, nettoyez le peigne sous l'eau du robinet et faites-le tremper dans l'eau chaude entre 5 et 10 minutes. N'oubliez pas de vous laver les mains ensuite.

Que faire quand vous découvrez des poux?

La première étape est de communiquer avec la garderie ou l’école de votre enfant infecté afin que l’établissement mette en place des mesures pour limiter la propagation.

Ensuite, il faut procéder à un traitement efficace. À ce sujet, votre pharmacien de famille pourrait vous prescrire un produit après une consultation. Il vous suggérera aussi de faire tremper entre 5 et 10 minutes – dans un shampoing contre les poux non dilué ou encore dans de l’eau chaude (environ 150 °F) – tous les objets qui ont été en contact avec les poux.

Pour ce qui est des vêtements et des draps, il est important de les mettre dans la sécheuse à l'air chaud au moins 20 minutes: ces parasites survivent difficilement à la chaleur.

Un nettoyage à sec des vêtements qui ne peuvent aller à la machine est recommandé ou sinon, il faut les entreposer dans un sac de plastique hermétique pendant 10 jours.

Comment s’en débarrasser?

Getty Images/iStockphoto

Seul un traitement contre les poux pourra régler le problème, alors demandez conseil à votre pharmacien de famille.

Peu importe le traitement, il importe de bien suivre le mode d'emploi du fabricant et de suivre les instructions du pharmacien pour assurer un bon résultat et éviter un échec du traitement.

Si des poux ou des lentes vivantes sont encore présents 17 jours plus tard, consultez votre pharmacien de famille afin de réévaluer la situation.

Existe-t-il un traitement préventif?

Plusieurs parents rêvent de pouvoir administrer un médicament préventif contre les poux à leurs enfants. Malheureusement, aucun traitement n’existe pour les éradiquer d’avance.

D’ailleurs, laver les cheveux de sa progéniture avec un shampoing contre les poux à titre préventif est inutile et même déconseillé.

Toutefois, il est suggéré d'examiner une fois par semaine la tête de vos enfants, surtout pendant les périodes critiques, soit à l'automne et à l'hiver, et pendant l'été si l'enfant fréquente un camp de vacances.

Si une personne de votre entourage a des poux, un examen quotidien peut être nécessaire. Ainsi, vous pourrez agir rapidement, avant que ces parasites ne s'attaquent à toute la famille.

Votre pharmacien-propriétaire affilié à Uniprix est bien outillé pour faire la guerre aux poux! N’hésitez pas à le consulter par téléphone ou en succursale.

