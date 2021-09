Près de 3 millions $ pour améliorer le parc Angrignon

Le parc Angrignon va être le théâtre d’importants travaux de réfection au cours des prochains mois afin de lui redonner du lustre.

La Ville de Montréal a annoncé jeudi qu’elle investit 2,8 millions $ dans ce projet qui s’étendra jusqu’en mai 2022.

Dès octobre, la première phase permettra de sécuriser les aires de circulation piétonne menant notamment vers la station de métro Angrignon. Ensuite, on réaménagera et on déminéralisera des sentiers, en plus de refaire des ouvrages de ponceaux et de passerelles du réseau hydrologique de l’espace vert de 97 hectares, qui a été créé à la fin des années 1920.

PHOTO COURTOISIE

De nombreux arbres et arbustes vont de plus être plantés, et une attention particulière sera apportée à la forêt du parc Angrignon, qui est situé en grande partie dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

«Nous agissons dans la poursuite des objectifs de notre Plan climat 2020-2030 et pour prendre soin d’un milieu naturel important de Montréal. Le parc Angrignon, c'est une forêt riche de sa biodiversité, qu’il faut préserver. C’est aussi un endroit qui offre à nos citoyennes et à nos citoyens des espaces de détente, de sports et de socialisation qu’il faut cultiver», a indiqué par communiqué le président du comité exécutif et maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais.