Un financement pour les ateliers d’artistes

La Ville de Montréal accordera un financement de près de 600 000 $ à six organismes pour la réalisation d’études et la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d’artistes.

L’investissement a pour but de planifier des projets de développement d’ateliers d’artistes et d’en protéger un plus grand nombre à Montréal.

«Dans un contexte de hausse des prix de l'immobilier et de gentrification des territoires d'emplois, les ateliers d'artistes sont trop souvent menacés ou forcés de quitter les quartiers centraux dans lesquels ils sont implantés», a déclaré par communiqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«Les 600 000 $ prévus par la Ville de Montréal permettront de pérenniser la présence d'artistes dans les quartiers centraux et à forte concentration artistique en mettant à leur disposition des ateliers abordables», a-t-elle ajouté.

En tout, ces nouveaux projets d’ateliers bénéficieront à plus de 550 artistes, selon ce que rapporte le communiqué provenant du Cabinet de la mairesse et du comité exécutif.