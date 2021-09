Une Montréalaise remporte 10,99 millions $ au Lotto 6/49

La vie d’une Montréalaise vient de changer du tout au tout, son compte de banque étant désormais plus riche de 10,99 millions $. Mais attention, la femme fait preuve de générosité en souhaitant partager la somme avec son groupe de loterie ainsi qu’avec ses neuf frères et sœurs.

«Je n’arrive toujours pas à croire ce qui m’arrive actuellement, mais je suis très reconnaissante», a dit jeudi Olivia Delos Reyes, qui a remporté le gros lot du Lotto 6/49 lors du tirage du 28 août dernier.

Mme Delos Reyes joue la même combinaison depuis 16 ans au Lotto 6/49. C’est alors qu’elle se trouvait chez des amis, le soir du tirage, qu’elle a découvert qu’elle devenait multimillionnaire sur l’application de Loto-Québec où elle s’était procuré son billet.

«Réalisant qu’elle avait remporté le gros lot, elle a proposé à son amie avec qui elle covoiturait de la reconduire chez elle. Dans la voiture, Olivia lui a annoncé qu’elle avait mis la main sur le gros lot et que celui-ci serait partagé entre les membres du groupe avec qui elle joue à la loterie. Les deux femmes, qui planifiaient déjà un voyage ensemble, criaient de joie», a indiqué Loto-Québec, dans un communiqué jeudi.

En plus de faire preuve de générosité envers sa famille et son groupe de loterie, la Montréalaise entend aussi penser à elle en acquérant une maison et une voiture.