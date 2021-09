RENAUD, Sylvie



C'est à La Prairie entourée de ses proches que Sylvie nous a quittés trop tôt à l'âge de 63 ans.Elle laisse dans le deuil son conjoint Alain Desrosiers, ses enfants Jean-Michel Psaïla et Marie-Eve Psaïla (Julien Barbe) ainsi que sa petite-fille Jasmine, son neveu Éric Turcotte et autres parents et amis.Vous êtes bienvenus chez sa fille le samedi 25 septembre pour une cérémonie à 13h.