DESLONGCHAMPS VÉZEAU Gisèle

À Montréal, le 18 septembre 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Gisèle Vézeau, épouse de feu Maurice Deslongchamps.Mère de Louise (Lionel Durocher), Claire (Pierre Kohler), Denis (Hélène Soucy), Marie (Joachim Reinwein) et Josée (Yves Dubois), grand-mère de Alexandre, Catherine, feu Pascal, Nicolas, Morgan, Gabrielle et Jonathan, arrière-grand-mère de Chaz, Mélodie et Rémi, elle laissera le souvenir d'une femme aimante et dévouée à sa famille.Nous remercions le personnel de l'hôpital du Sacré-Coeur et du CHSLD Angelica pour leur dévouement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital du Sacré-Coeur.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 chemin de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, le dimanche 3 octobre 2021 de 14h à 16h. Les funérailles auront lieu à 16h dans la chapelle du complexe.