PELLETIER, Louise



Le 17 septembre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Louise Pelletier de Notre-Dame-des-Prairies. Elle était la fille de feu Gérard Pelletier et feu Suzanne Desautels.Elle laisse dans le deuil ses fils Louis-Philippe Beauchamp (Trycia B-Cangé), Grégoire Beauchamp, sa fille Corinne Beauchamp (Patrick Martel), leur père M. Bernard Beauchamp (Hélène Perrin), ses petits-enfants: Gabriel et Alexe Beauchamp (Chantal Bougie), Bénédicte et Robin Martel; son frère Richard Pelletier et sa soeur Marie-Luce Pelletier (Lloyd Sexsmith, son filleul Rémy Sexsmith (Libby Soucie), autres parents et amis.Les cendres ont été remises à la famille et il n'y aura aucune cérémonie.www.centrefunerairejoliette.com