De rival à coéquipier

Lorsqu’il a soulevé la coupe Stanley sur la glace du Amalie Arena de Tampa, David Savard ne se doutait pas qu’il se retrouverait, quelques semaines plus tard, dans le vestiaire de ceux à qui il avait brisé le rêve de gagner le précieux trophée.

«On aimerait qu’il le revivre, mais, cette fois, avec nous», a lancé Dominique Ducharme, sourire en coin.

On parle souvent de l’expérience qu’amène un champion au sein de sa nouvelle équipe. Toutefois, Savard rappelle que la douloureuse fin qu’ont connue les joueurs du Canadien peut être tout aussi enrichissante dans la quête d’un championnat.

«Tout le monde arrive avec un but commun, mais avec un bagage différent. À Tampa, on est passé à travers des hauts et des bas pendant les séries. C’est ce que je peux amener comme expérience. Par contre, je n’ai jamais vécu une défaite aussi douloureuse que celle qu’ils (les joueurs du Canadien) ont vécu. Je suis certain qu’ils ne veulent pas revivre ça. Alors, on va essayer de mettre tout ça ensemble et d’aller gagner ça (la coupe Stanley)», a décrit le Maskoutain.

Savard, tout comme Cédric Paquette, s’ajoute aux Jake Allen, Joel Edmundson, Tyler Toffoli; d’ex-champions de la coupe Stanley, acquis l’an dernier.

«Ces joueurs-là ont eu un impact dans la façon dont le groupe s’est formé et est devenu fort la saison dernière. Donc, avoir un autre gars comme eux, qui a vécu ça et qui a également traversé des hauts et des bas avec les Blue Jackets. C’est un bel ajout pour nous», a souligné l’entraîneur-chef du Canadien.

Près de la maison

Savard se plait bien dans son nouvel environnement. S’il met les bouchées doubles pour apprendre à connaître rapidement ses nouveaux coéquipiers, il s’est rendu compte qu’il ne passerait plus inaperçu à l’épicerie.

«C’est différent que lorsque je jouais à Columbus. Les gens ne me reconnaissaient pas souvent, même au Québec. Jusqu’ici, c’est très bien. Les gens sont très respectueux. Ils viennent me voir et me souhaitent bonne chance. On devrait avoir du plaisir au cours des quatre prochaines années», a mentionné le défenseur.

Mine de rien, l’athlète de 30 ans évoluera pour une équipe québécoise pour la première fois depuis son séjour de 35 matchs avec le Drakkar de Baie-Comeau, lors de sa saison recrue dans la LHJMQ. Et il n’a jamais joué aussi près de chez lui depuis ses années dans le hockey mineur.

«C’est fantastique. On a toujours aimé revenir au Québec pendant l’été. Dès le moment où j’ai reçu l’offre, j’ai sauté dessus. Porter le chandail du Canadien et jouer au Centre Bell, ce sera spécial pour ma famille et moi. J’ai grandi en les regardant à la télévision.»

Défendre d’abord

Au cours des dernières saisons, Savard a surtout été reconnu comme un défenseur à caractère défensif. Toutefois, il a déjà connu une saison de 11 buts et de 36 points à ses débuts avec les Blue Jackets. Il soutient que son instinct offensif n’est pas caché très loin.

«Le rôle au sein d’une équipe change selon les joueurs qui s’y greffe. Pour moi, ce fut le cas lorsque Seth Jones et Zach Werenski sont arrivés à Columbus. C’est à ce moment que je suis devenu un peu plus défensif», a-t-il raconté.

«Si j’ai l’occasion de me porter en attaque ou d’obtenir du temps de jeu en supériorité numérique, je vais essayer de contribuer. Mais je vais d’abord m’assurer d’être fiable défensivement. C’est ce qui m’a permis de rester dans cette ligue», a-t-il ajouté.

Depuis la campagne 2016-2017, qui coïncide avec la première saison complète de Jones et de Werenski en Ohio, Savard est le joueur des Blue Jackets qui a bloqué le plus de tirs (644). Il pointe au deuxième rang, derrière Jones, pour le nombre de minutes passées sur la surface de jeu en infériorité numérique (697 mins 31s).

Assurément deux des qualités pour lesquelles Marc Bergevin est allé le chercher sur le marché des joueurs autonomes.