Décédé après un match: les Gee-Gees joueront pour Francis Perron

Malgré la douleur de la communauté universitaire d’Ottawa avec le décès du joueur de cinquième année des Gee-Gees, Francis Perron, après un match face à Toronto lors du dernier week-end, ses coéquipiers ont décidé d’honorer sa mémoire en disputant la rencontre prévue au calendrier face à l’Université Queens samedi à 15h à Kingston.

• À lire aussi: Un footballeur québécois perd la vie après une partie universitaire en Ontario

Un match hautement émotif est à prévoir puisque l’étudiant en génie mécanique semblait être apprécié de tous. Après quelques jours de consultation, les joueurs ont pris la décision de disputer la rencontre en son honneur malgré la tristesse qui afflige la formation.

L’entraîneur-chef Marcel Bellefeuille a mentionné publiquement jeudi que c’était un moment très difficile à vivre pour les joueurs et la famille du joueur de ligne défensive.

Le dirigeant a assuré que la santé mentale des joueurs était la priorité de son programme. Après avoir demandé à ses joueurs ce qu’il désirait faire pour Francis, les athlètes ont émis le souhait de disputer la partie face à Queens.

Francis Perron sera honoré avant la rencontre par le biais d’une minute de silence et tous les joueurs de la formation ontarienne porteront son numéro sur leur casque. Le chandail de match du plaqueur défensif sera mis en évidence près du banc des joueurs.

Drame malheureux

Il y a encore beaucoup de questions à répondre entourant les circonstances du décès de l’homme, qui était âgé de 25 ans. Tout ce que l’on sait, c’est que Perron est décédé peu après la partie de samedi dernier face à l’Université Toronto.

Photo Twitter, Gee-Gees d'Ottawa

Ses parents Annie Simard et Michel Perron ont mentionné en entrevue cette semaine qu’ils avaient été informés que leur fils avait eu un malaise après la rencontre. L’hôpital a constaté qu’il avait fait un arrêt cardiaque et ils n’ont pas été en mesure de la réanimer.

Avenir brillant

Le Sherbrookois faisait partie de cette catégorie d’étudiants-athlètes qui se distinguent autant sur le terrain que dans les salles de classe.

Il a été élu à plus d’une reprise sur l’équipe d’étoiles canadienne académique pour ses performances footballistiques en plus de combiner ses études en génie mécanique.

Le jeune homme a joué tout son football dans la région de l’Estrie avant d’opter pour Ottawa pour ses études universitaires.

Que ce soit à l’École de la Montée au primaire, avec les Patriotes de l’École du Phare au secondaire ou au Cégep de Sherbrooke où il a remporté le Bol d’Or et le titre de joueur défensif de l’année, il semble que le succès n’était jamais bien loin de Francis Perron.

Le futur ingénieur devait graduer dans huit mois, il faisait déjà un stage dans une usine de Bromptonville où un poste l’attendait déjà.

Sociofinancement

Un ancien coéquipier de Perron avec les Gee-Gees, Raphaël Gagné, a également lancé une campagne de sociofinancement en mémoire du joueur disparu. Le but de la campagne est d’aider la famille de l’athlète et de sa conjointe, mais également d’initier une bourse scolaire au nom de Francis Perron pour les étudiants qui se distinguent au niveau sportif et académique à l’Université d’Ottawa.

Après seulement trois jours, la somme accumulée est de 26 000$ sur un objectif de 100 000$.