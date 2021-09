Difficile adaptation à un monde anormal

En ces temps de COVID-19, s’adapter à une nouvelle normalité, avec des consignes inimaginables auparavant, est un défi que tous doivent en quelque sorte relever.

Dans la pièce La Métamorphose, au Théâtre Denise-Pelletier, une famille doit affronter un changement beaucoup plus drastique que l’apparition d’un virulent virus. Le fils se réveille un beau matin transformé en insecte. Comment s’adapteront-ils, lui et ses proches, à cette nouvelle réalité ?

Il y a plus de cent ans, le célèbre écrivain Franz Kafka accouchait de cette histoire de transformation absurde. Claude Poissant a décidé d’adapter ce roman pour la camper à l’aube des années 1960.

Le metteur en scène a certainement réussi le défi de faire sentir la présence de cette bête sans qu’on la voie. Une des forces de cette production est que le public peut imaginer ce répugnant insecte, grâce aux réactions dégoûtées de son entourage et au témoignage de Gregor, le fils doté de pattes et d’une carapace.

Une scénographie tout à fait à point, grâce à des jeux d’éclairages ingénieux qui permettent aux spectateurs de jeter un coup d’œil dans la chambre où s’enferme l’insecte, et qui présente clairement deux réalités. D’un côté, dans la cuisine, le père (Sylvain Scott), la mère (Geneviève Alarie) et la fille (Myriam Gaboury) peinent à trouver leurs repères. De l’autre, dans la chambre, Gregor (Alex Bergeron) décrit avec force sa transformation et son nouvel état solitaire.

Mutation

Le jeu de certains comédiens est parfois inégal et des changements de niveau de langage peuvent déranger. Malgré tout, Alex Bergeron s’en tire très bien dans la peau du fils. Sa prise de parole décrit puissamment sa mutation, même si elle reste plutôt froide et peu centrée sur ses propres émotions.

Puisque le déroulement du récit ne comporte pas de revirements, cette production semble manquer de souffle en cours de route. Et le texte n’offre pas assez d’oxygène pour y remédier.

Même si Claude Poissant mise sur de nombreux éléments symboliques pour enrichir sa proposition, il demeure ardu de métamorphoser un tel classique de la littérature en une pièce de 90 minutes.