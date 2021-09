Eleider Alvarez change encore d’entraîneur.

Stéphan Larouche est l’heureux élu, a appris le collaborateur de l’émission JiC Jeff Jeffrey, vendredi.

L’association entre Alvarez (25-2, 13 K.-O.) et le réputé Pedro Diaz n’a donc duré que quelques mois à peine. L’ancien champion du monde et lui travaillaient en effet ensemble seulement depuis mai. Alvarez avait alors coupé les ponts avec son entraîneur Marc Ramsay et son gérant Stéphane Lépine.

«La chimie n’a pas pris entre Diaz et lui», a affirmé Jeff Jeffrey. Selon ses informations, Alvarez vise un retour dans le ring en novembre.

Le Montréalais d’origine colombienne ne s’est pas battu depuis le 22 août 2020, alors qu’il avait subi une défaite par knock-out contre l’Américain Joe Smith fils à Las Vegas.