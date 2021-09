[ENTREVUE] A Beginner’s Mind : la connexion musicale de Sufjan et Angelo

Sufjan Stevens est l’un des auteurs-compositeurs américains les plus acclamés de sa génération. Très prolifique, le musicien est de retour avec un nouvel album, A Beginner’s Mind, cette fois-ci conçu avec son « protégé », Angelo De Augustine. Le Journal a eu l’occasion de s’entretenir avec les deux artistes de leur connexion musicale, d’une passion étrange pour les films d’horreur et de l’importance de leurs chiens durant la pandémie.

Sufjan Stevens est de ces artistes qui ratent rarement leur coup. Qu’il propose un album indie folk (Carrie and Lowell, Illinois, Michigan) ou électropop (The Ascension, The Age of Adz), le musicien originaire de Detroit arrive toujours à nous toucher droit au coeur.

Et la situation se produit encore avec le magnifique A Beginner’s Mind, qui se retrouvera assurément dans plusieurs palmarès de fin d’année.

Artiste déjà bien établi depuis le début des années 2000, Sufjan Stevens s’est fait présenter le Californien Angelo De Augustine il y a quelques années par son ami auteur-compositeur, Denison Witmer.

« Angelo venait d’enregistrer son deuxième album lui-même à la maison [Swim Inside the Moon] et il me l’a fait jouer à New York, raconte Sufjan dans une entrevue sur Zoom avec Le Journal. Nous avons décidé de le soutenir et de sortir l’album [avec l’étiquette de Sufjan, Ashmatic Kitty]. Ç’a été le début de notre relation. »

Un mois au chalet

Après quelques petites collaborations sur différents morceaux, les deux musiciens, qui partagent une affinité évidente pour la musique folk, ont commencé à collaborer plus sérieusement sur des chansons.

« Je ne connaissais pas encore Angelo si bien [à ce moment-là], raconte Sufjan. Mais il avait d’autres chansons sur lesquelles il travaillait. Éventuellement, nous avons commencé à écrire et enregistrer ensemble. C’est juste arrivé de façon très accidentelle et naturelle. Nous ne faisions pas intentionnellement un album. C’est plutôt que nous voulions travailler ensemble. »

Alors un peu tanné de l’effervescence de la Grosse Pomme, quelque part en 2019, Sufjan s’est fait prêter par son ami Bryce Dessner, du groupe The National, la vieille maison de type « farm house » qu’il possède dans le nord de l’État de New York. Il y a passé un mois avec Angelo à travailler et regarder des films.

« Ç’a été une résidence de création très immersive », dit Sufjan.

Collaboration inspirante

Sur place, les deux musiciens ont commencé « au moins 80% » des chansons qui se trouvent sur A Beginner’s Mind. Ils ont par la suite passé un autre mois dans le studio de Sufjan pas très loin de là. Et quand la pandémie a frappé, ils ont terminé le travail chacun de leur côté, à New York et Los Angeles.

« Habituellement, quand je fais un album, il y a une centaines de chansons, dit Sufjan. Et environ 15 d’entre elles se retrouvent sur l’album. Ce n’était pas comme ça ici. »

« Je crois que presque toutes les chansons se sont retrouvées sur le disque », renchérit Angelo.

Pourquoi cette collaboration a-t-elle inspiré les deux artistes à ce point?

« Je n’avais jamais travaillé avec personne d’autre avant ça, répond Angelo. C’était une expérience très cool de pouvoir le faire avec quelqu’un que j’apprécie comme personne et avec qui j’aime travailler. On a une confiance mutuelle. Je crois que c’est nécessaire quand tu travailles avec quelqu’un d’autre. Écrire une chanson est un processus désordonné. Ça aide quand il y a de la confiance, car tu dois parfois aller à des endroits inconfortables. »

« Faire une collaboration est un parcours émotionnel et ça peut mal se passer de plein de façon, mentionne Sufjan. Tu travailles avec les intentions de quelqu’un d’autre. Mais je crois que nous avons chacun permis à l’autre de grandir dans ça. »

Amateurs de films d’horreur

Grands cinéphiles, Sufjan et Angelo ont passé la majorité de leurs soirées dans le chalet de Dessner à regarder des films. Quand on leur demande lesquels, ils citent The Thing, Silence of the Lambs, Hellraiser 3, Clash of the Titans, She’s Gotta Have It, Point Break, Mad Max et Wings of Desire.

Sufjan Stevens nous confie être particulièrement amateur de films d’horreur depuis l’enfance. « N’importe quel film qui comporte un élément de trauma, de monstres ou d’autres étrangetés m’a toujours fasciné, dit-il. Je suis un peu embarrassé par ça, mais j’aime encore ce type de film. N’importe quel nouveau film d’horreur, je vais le regarder, même si c’est mauvais! [...] Quand j’étais enfant, je pense que j’aimais cela simplement pour l’impact viscéral que ça procurait. Mais maintenant, en tant qu’adulte, je m’intéresse au côté psychologique et aux environnements de ces films qui font ressortir certains aspects de la nature humaine. Tu entres dans un monde qui pousse les limites de la réalité physique et logique. »

En écoutant Sufjan Stevens nous parler de sa passion pour les films d’horreur, on a de la difficulté à concevoir de quelle façon cela a inspiré A Beginner’s Mind. L’album, hyper doux et lumineux, est à des années-lumière du sentiment sombre qui se dégage généralement des films d’épouvante.

« Angelo et moi sommes intéressés à trouver la beauté dans tous les aspects de la vie, qu’ils soient douloureux ou joyeux, explique Sufjan. Je crois que c’est notre travail en tant qu’auteurs-compositeurs. Tu dois parfois regarder au plus profond des ténèbres pour trouver la vérité. La musique peut faire plein de choses. Ça peut évoquer l’horreur et t’effrayer. Je suis sûr que j’ai déjà fait de la musique creepy et weird qui a rendu les gens inconfortables! »

Nouvelle amitié

Quand on leur demande si leur relation dans le chalet s’est développée en « bromance » (une relation amicale entre deux hommes), les deux musiciens partent à rire.

« Qu’est-ce qu’une bromance? », demande d’abord Angelo sérieusement.

« C’était très douillet (cozy) là-bas, remarque Sufjan. C’était très intensif sur le travail. Nous sommes amis maintenant. Même si nous ne faisions pas de musique ensemble, je crois que nous serions quand même amis, n’est-ce pas Angelo? »

« Oui, vraiment. Tu es l’un de mes amis les plus proches maintenant », rétorque Angelo.

« C’est dur de trouver des bons amis ces temps-ci durant la COVID! » lance Sufjan en riant.

Les deux musiciens ne pourront malheureusement pas profiter de leur amitié dans une tournée commune. « Ça n’arrivera probablement pas, à cause de la COVID », mentionne Sufjan. « Nous n’en avons pas vraiment parlé, mais ça ne me semble pas très sécuritaire », ajoute Angelo.

L’amour canin

Il y a quelques mois, pour le vidéoclip de la pièce Reach Out, les deux musiciens se sont fait remettre des caméras vidéo des années 1980.

« Le réalisateur nous a donné plein de directives sur ce que nous devions tourner, dit Sufjan. Il voulait des paysages et aussi que nous nous filmions-nous mêmes. Tout ce que j’ai fait, c’est de filmer mon chien! (rires) J’étais tellement embarrassé que je ne voulais même pas envoyer mes images. Finalement, Angelo avait fait la même chose de son côté! Nous avons donc décidé que le clip porterait sur nos chiens, même si la chanson ne parle pas du tout de ça! »

Dans le clip, on y voit ainsi le chien de Sufjan, Joku (une femelle jindo coréenne), et Charlie, le chien bichon havanais d’Angelo.

« Je crois qu’à cause de la COVID, ça faisait juste du bien de créer quelque chose qui avait l’air inoffensif et beau, indique Sufjan. Je crois que durant la pandémie, les animaux de compagnie ont donné beaucoup d’espoir et de sécurité aux gens. Il y a tellement d’absurdité dans le monde, nous n’avons pas le contrôle sur rien de ça. Mais un chien, c’est une créature somme toute simple, ses besoins sont assez élémentaires. C’est quelque chose que nous pouvons gérer. J’ai eu mon chien durant la pandémie et l’amour et l’affection qu’ils te donnent en retour est incroyable. »

Les deux canins sont-ils au courant qu’ils sont les vedettes du vidéoclip?

« Non, je ne le lui ai jamais montré! » répond Sufjan en riant.

« Mon chien va bientôt avoir un agent. Il ne cesse de recevoir des offres pour des nouveaux films qui vont sortir! » rétorque Angelo sous l’hilarité générale.

√ L'album A Beginner’s Mind, de Sufjan Stevens et Angelo De Augustine, est présentement disponible.

