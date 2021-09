BÉDARD, Gérard



À Melocheville, le 21 septembre 2021 à l'âge de 91 ans, est décédé M. Gérard Bédard, époux de Mme Jeannine Leblanc.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : France (Maurice), Serge (Hélène), Chantal (Sylvain) et Danièle (François) ainsi que ses treize petits-enfants et douze arrière-petits-enfants.Frère de feu Lucie, il laisse également dans le deuil ses soeurs Muguette et Reine, son frère Gilles, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Sa famille accueillera parents et amis le dimanche 26 septembre 2021 de 10h à 11h30 au :STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Une liturgie de la Parole suivra à 11h30 en la chapelle du salon funéraire.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à l'Oratoire St-Joseph.