Frappe antidrogue en Estrie : trois arrestations et saisie de 314 plants de cannabis

Une frappe antidrogue menée par la police de Sherbrooke et la Régie de police de Memphrémagog a abouti à l’arrestation de trois personnes et la saisie de plus de 300 plants de cannabis et de la cocaïne.

Deux femmes de 39 ans et 24 ans et un homme de 35 ans ont été arrêtés jeudi au cours de deux perquisitions dans des lieux de vente de stupéfiants sur les rues Bowen Nord et Thomas-Evans, a indiqué le Service de police de Sherbrooke (SPS).

L’une des deux femmes a été libérée avec promesse à comparaître, alors que les deux autres suspects ont été libérés par sommation, selon le communiqué du SPS.

Les policiers ont saisi notamment un véhicule de marque Subaru Impreza 2009, 56 g de cocaïne, des bonbons au cannabis, une centaine de comprimés de morphine et 920 $ en argent comptant.

Des livraisons de drogue ont été également effectuées à partir des lieux perquisitionnés.

314 plants de cannabis saisis

Par ailleurs, une autre opération policière a permis le même jour la découverte d’une culture extérieure de plants de cannabis dans un terrain boisé du Chemin Laliberté, à Sherbrooke.

Quelque 314 plants de cannabis ont été coupés et saisis dans cette opération policière menée avec l’assistance d’un hélicoptère de la Sûreté du Québec (SQ).

«Les plants auraient été cultivés à cet endroit sans la permission du propriétaire des lieux», a précisé la police de Sherbrooke.

