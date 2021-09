La bataille juridique autour de Fortnite entre Epic Games et Apple se poursuit et pourrait durer au moins cinq ans

Voilà une bataille juridique dont les principaux perdants sont les amateurs du jeu Fortnite coincés entre les répliques de l’une et l’autre partie.

Dernière action, Apple vient de bannir le jeu Fortnite de sa boutique d’application App Store. Cela signifie que le jeu populaire ne pourra pas être téléchargé par les nouveaux utilisateurs sur les iPhone ou autres appareils Apple.

Le directeur général d’Epic Games, Tim Sweeney, a publié une série de messages sur Twitter disant que les procédures d’appel pourraient perdurer encore cinq ans.

Les amateurs qui ont déjà téléchargé le très populaire jeu de tir multijoueur sur leur appareil iOS peuvent continuer à jouer, mais ne recevront plus de mises à jour.

Sur la boutique App Store, section Apps iPhone et iPad, tout ce qu’il est possible de trouver sont des Skin Makers pour le jeu. La version macOS est uniquement jouable à la version 13.40 pour ceux qui l'ont téléchargée.

En faisant une visite du côté d’Epic Games, il est possible de télécharger la version macOS de ce jeu à partir de leur site, de même que tous les jeux compatibles à l’aide de l’application Epic Games Launcher. L’installation de Fortnite demande 44,6 Go de stockage.

Epic Games

Fortnite a été initialement retiré de la boutique App Store d'Apple l'année dernière pour avoir violé ses politiques en lançant son propre système de paiement intégré à l'application (in-app).

Match nul au tribunal

Apple prélève une commission de 30 % sur tous les achats in-app, mais le système de paiement d’Epic Games tentait de contourner cette règle. Une action qui a déclenché une bataille juridique menée par Epic Games qui dénonce la situation de monopole créée par Apple avec sa boutique App Store.

En septembre, un tribunal américain a décidé qu'Apple ne pouvait pas empêcher les développeurs d'applications de diriger les utilisateurs vers des options de paiement tierces.

Mais le juge a également déclaré qu'Epic n'avait pas réussi à démontrer qu'Apple exerçait un monopole illégal. Toutes deux insatisfaites de cette décision, Apple et Epic ont porté leur cause en appel.

AFP

Cela montre à quel point la lutte contre l'App Store s'est enflammée en quelques jours seulement et avec quelle férocité Apple est prête à défendre son système de commission. À ce propos, cette commission de 30 % est intégrée au cœur du modèle d’affaires d'Apple. Des milliards de revenus sont en jeu.

Par ailleurs, les applications et jeux gratuits ne paient aucun pourcentage à Apple qui, de son côté, prend en charge le marketing.

Chose certaine, il s'agit d'un test majeur sur l’enjeu des plateformes d’applications et de jeux des géants que sont Apple, Google, Microsoft et Amazon. Et les batailles juridiques ne s’arrêteront pas avec une victoire ou une défaite d’Epic Games, d’autres suivront.