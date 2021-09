Le «boys’ club» caquiste: Roberge encore en poste parce qu’il est un homme, selon la libérale Marwah Rizqy

Jean-François Roberge est encore en poste comme ministre de l’Éducation uniquement parce qu’il est un homme, selon la députée libérale Marwah Rizqy.

«Si ça avait été une femme, Roberge aurait été dégommé. Si ce n'était pas Jean-François Roberge, mais plutôt Marie-France Roberge, il n'aurait plus occupé ses fonctions. On a vu des femmes ministres perdre leur job pour bien moins que ça!» a lancé vendredi la députée de Saint-Laurent, à l’Assemblée nationale.

Mme Rizqy donne une très mauvaise note au ministre de l’Éducation pour sa gestion du réseau depuis trois ans. «C'est un échec», s’indigne-t-elle. La libérale réclame sa démission.

Selon elle, il n’est tout simplement plus l’homme de la situation. Mais le boys’ club du gouvernement de la CAQ le maintient tout de même en place, déplore la députée. Sans parler de la proximité entre François Legault et son ministre de l’Éducation.

«C'est un ami de longue date du premier ministre. Et, en ce moment, on voit que le premier ministre a un conflit de loyauté entre son ami Jean-François Roberge, un caquiste de longue date, versus sa priorité, l'éducation. Et aujourd'hui, il choisit son ami au lieu de choisir le réseau de l'éducation», a-t-elle insisté.