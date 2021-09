Le temps est venu de viser plus haut

QUÉBEC | Arslanbek Makhmudov a démoli Erkan Teper en une ronde. Au moins, il a boxé pendant trois minutes.

Ce qu’on sait maintenant, c’est que le grand Russe possède désormais une gauche capable d’assommer un bœuf. Et qu’il va falloir trouver des adversaires parmi les 15 premiers au monde. Sinon, que va dire Camille Estephan pour vendre un combat ? Makhmudov va démolir n’importe qui acceptant de l’affronter Makhmudov.

Et pourtant, Teper a touché 130 000 $ pour les trois minutes. C’est pas des farces. Qui va prendre Makhmudov ?

ET MBILLI QUI VEUT UN TOP 5

Et avant Makhmudov, on a eu droit à une autre démonstration de puissance, de vitesse et d’exécution réfléchie.

Christian MBilli a lancé un message à la planète boxe qu’il est prêt pour un top 5. Ronny Landaeta était un vrai boxeur. Il n’avait jamais été mis knock-out dans sa longue carrière. Deux rounds et demi et c’était fini. Démoli. Jamais dans le coup.

Mon vieux compère Jacques Thériault m’a vivement texté que c’était une blague. Je ne suis pas d’accord. Erkan Teper aurait sans doute battu tous les adversaires précédents de Makhmudov. Cette fois, c’est juste que MBilli et Makhmudov sont vraiment très doués.

Comment calibrer le niveau de leurs adversaires sans un réseau américain ou DAZN pour ramasser la facture d’un demi-million ?

De toute façon, avec la fin de la pandémie espérée bientôt, la structure même des galas d’EOTTM va être modifiée. Beaucoup de soirées modestes et quelques galas Signature principalement à Québec.

Mais qu’on se le dise, Christian MBilli et Arslanbek Makhmudov sont de maudits beaux problèmes.

Et je me suis vraiment inquiété pour rien... y z’étaient trop forts.

LE GALA DE LA REPRISE

Martin Tremblay est le grand patron du Centre Vidéotron et de tout ce qui touche les spectacles et le divertissement.

Je l’ai déniché après avoir dépisté des policiers de la Sûreté du Québec, des milliers (!) d’agents de sécurité, des gars de la police de Québec, des inspecteurs de la Santé publique et d’innombrables employés de la Régie des alcools, des courses et des jeux, incluant Me Joyce Tremblay, très élégante dans son tailleur blanc.

Comme tout le monde épie tout le monde, tout le monde est sur les gros nerfs.

Pourtant, y avait pas de quoi s’énerver. Ils ont tellement fait peur au monde que tout le monde n’était pas là...

J’exagère. Parce que malgré toute la paranoïa, il y avait quand même des amateurs et de l’ambiance. Et beaucoup de bonheur d’enfin vivre. Avec un masque, mais juste vivre quand même. Compte tenu des circonstances, Martin Tremblay avait raison de parler d’un gala de la reprise : « Vous n’avez pas idée comment ça fait du bien malgré les restrictions. C’est un signal qu’on va pouvoir recommencer à retrouver nos activités. Ce magnifique édifice qu’est le Centre Vidéotron a besoin d’amateurs, a besoin de vibrer pour donner sa pleine mesure », de dire M. Tremblay.

LES DICTATS DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Martin Tremblay pesait chacun de ses mots. Il ne voulait surtout pas être mal perçu par la police morale de la Santé : « Toute l’industrie qui organise des spectacles et des évènements a été un modèle. Nous n’avons pas une seule éclosion de COVID dans nos activités. Nous avons observé les règles imposées. Mais là, dans une société parmi les plus vaccinées de la planète, c’est le temps que le gouvernement commence à équilibrer ses décisions impliquant l’économie, le tourisme, la culture ou le spectacle sans continuellement obéir aveuglement aux dictats de la Santé publique », de reprendre M. Tremblay.

Le big boss estime que 2022 devrait être la meilleure année pour le Centre Vidéotron. Il travaille déjà en amont depuis plusieurs mois et les réactions sont excellentes : « Mais le Québec est l’état le plus vacciné sur la planète tout en étant le plus confiné. Il faut retrouver l’équilibre. Quand on nous dit qu’il va falloir apprendre à vivre avec la COVID, il faut voir ce qu’on veut dire. Être responsable bien entendu, mais de ce côté, avec la Santé publique de Québec, ça se passe très bien. C’est au bureau du docteur Arruda que ça bloque », de dire Martin Tremblay.

DES GALAS DE CHAMPIONNAT

Il est fringant quand il parle de 2022 : « Nous avons raté le combat de championnat du monde d’Artur Beterbiev annulé à cause de la pandémie, mais nous visons les grands galas avec Christian MBilli et Arslanbek Makhmudov pour le Centre Vidéotron. On va aider Camille Estephan à amener la boxe dans les sommets », de dire Tremblay.

En tous les cas, Christian MBilli lui a donné raison.

TVA ET LES REMPARTS

On a retrouvé le vrai ringside de la boxe. Pas autant de grandes vedettes qu’il y a deux ans, mais c’était un retour pour plusieurs têtes connues.

Par exemple, L.P. Neveu, le patron de TVA Sports était en grande conversation avec Jacques Tanguay, président des Remparts.

Ma déduction ? On va voir régulièrement très bientôt les matchs des Remparts à TVA Sports.

Sur le parterre, le docteur Sylvain Simard, ancien coéquipier de Marc Bergevin avec les Saguenéens de Chicoutimi, est venu rencontrer le doc Pierre Mailloux.

Le docteur Simard est un spécialiste des cellules souches, le doc Mailloux est spécialiste de la souche des cellules.

Et il y avait Simon Kean, Zachary Aubry, Roger Lavergne, Alex Tanguay, Laurent Poulin. Brillaient par leur absence Varda Étienne, Jean-Marc Gagné, Alain April et Marie-Mai.