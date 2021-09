COVID-19: le Québec compte 701 nouveaux cas et 2 décès supplémentaires

Les hospitalisations sont en hausse au Québec, alors que 50 nouveaux malades ont été admis en centre hospitalier au cours des 24 dernières heures.

Quelque 298 Québécois sont hospitalisés, en hausse de 15 par rapport à la veille, un chiffre auquel on arrive après avoir compilé 50 admissions et 35 départs. Aux soins intensifs, il y a légère croissance (91, +1), après 10 entrées et neuf sorties.

Québec a rapporté vendredi 701 nouveaux cas et deux décès de plus, portant son bilan cumulatif à 406 429 infections et à 11 349 pertes de vie.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2021

701 nouveaux cas, pour un total de 406 429 personnes infectées;

388 602 personnes rétablies;

2 nouveaux décès, pour un total de 11 349 décès;

298 hospitalisations, soit une augmentation de 15 par rapport à la veille;

*50 nouvelles entrées



*35 nouvelles sorties

91 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 1 par rapport à la veille;

10 nouvelles entrées



9 nouvelles sorties

37 463 prélèvements réalisés le 22 septembre.

Vaccination

19 155 doses administrées s'ajoutent, soit 18 070 dans les dernières 24 heures et 1 085 avant le 23 septembre, pour un total de 12 818 218 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 177 136 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 12 995 354 doses reçues par les Québécois.

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 4065

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 11 235

Capitale-Nationale : 33 802

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 16 771

Estrie : 16 222

Montréal : 143 714

Outaouais : 13 564

Abitibi-Témiscamingue : 1225

Côte-Nord : 609

Nord-du-Québec : 136

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 2141

Chaudière-Appalaches : 20 379

Laval : 35 534

Lanaudière : 26 299

Laurentides : 23 722

Montérégie : 56 052

Nunavik : 50

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 142

Hors Québec: 746

Région à déterminer: 4

Total: 406 429 cas confirmés

DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 54

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 271

Capitale-Nationale : 1121

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 565

Estrie : 357

Montréal : 4794

Outaouais : 220

Abitibi-Témiscamingue : 9

Côte-Nord : 4

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 47

Chaudière-Appalaches : 370

Laval : 931

Lanaudière : 518

Laurentides : 514

Montérégie : 1569

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 5

Hors Québec : 0

Région à déterminer: 0

Total: 11 349 décès

Ailleurs au pays:

En Ontario, les hospitalisations sont demeurées stables (308, +1), alors que la situation aux soins intensifs est restée inchangée (193). Des 308 personnes sous surveillance, 269 ne sont pas entièrement vaccinées, selon ce qu’a précisé sur Twitter la ministre de la Santé, Christine Elliott.

La province la plus peuplée au pays a par ailleurs recensé 727 nouvelles infections et 11 décès supplémentaires. Des 727 cas, 557 concernent des gens qui ne sont pas adéquatement vaccinés et 170 ayant reçu leurs deux doses. Après 18 mois de crise, l'Ontario comptabilise 582 635 cas et 9688 morts.

La situation au Canada:

Ontario: 582 635 cas (9688 décès)

Québec: 406 429 cas (11 349 décès)

Alberta: 286 706 cas (2611 décès)

Colombie-Britannique: 181 798 cas (1915 décès)

Saskatchewan: 63 875 cas (658 décès)

Manitoba: 59 944 cas (1207 décès)

Nouvelle-Écosse: 6452 cas (95 décès)

Nouveau-Brunswick: 3629 cas (49 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1609 cas (7 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 882 cas (2 décès)

Yukon: 738 cas (9 décès)

Nunavut: 663 (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 287 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 595 631 (27 594 décès)