Les Panthers toujours invaincus

Les Panthers de la Caroline ont poursuivi leur excellent début de saison en gagnant un troisième match en autant de sorties, jeudi à Houston, en défaisant les Texans 24 à 9.

• À lire aussi: St-Juste doit apprendre à un rythme élevé

• À lire aussi: Belichick traitait Brady comme un «gamin»

Sans être spectaculaires, contre une équipe en difficulté et sans son quart-arrière partant, Tyrod Taylor, blessé, les visiteurs en ont fait assez pour garder leur fiche intacte.

Le pivot des Panthers Sam Darnold a réussi 23 de ses 34 relais, pour 304 verges de gains. L’athlète de 24 ans n’a pas réussi un seul relais pour un majeur, mais il n’a pas subi d’interception et a aidé la cause des siens au sol. En huit courses, il a amassé 11 verges et a franchi la ligne des buts deux fois.

Sans Taylor pour diriger l’attaque, les Texans ont fait confiance à Davis Mills. Ce dernier a été malmené par la défensive adverse, lui qui a été victime de quatre sacs du quart. Néanmoins, Mills a complété 19 de ses 28 relais pour 168 verges, en plus de réussir une passe de touché à l’endroit d’Anthony Miller.

Coup dur pour les Panthers

Malgré la victoire, l’attaque des Panthers a perdu son arme ultime, le porteur de ballon Christian McCaffrey. Après une portée, au début du deuxième quart, l’athlète de 25 ans a quitté le terrain et n’y est jamais retourné.

AFP

Le réseau NFL Network a confirmé, quelques minutes plus tard, que le joueur vedette des Panthers allait rater le reste du match avec une blessure à une cuisse.

En remplacement de McCaffrey, le porteur de ballon canadien Chuba Hubbard a porté le ballon 11 fois pour 52 verges, en plus de capter trois ballons, pour 27 verges additionnelles.