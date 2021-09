Les religions sont nuisibles

Je suis athée depuis que j’ai compris que c’est à l’homme lui-même de gérer sa vie et ses comportements en respectant l’ensemble des règles prévues par le civisme et les droits humains les plus basiques. L’homme a intérêt à être son propre maître, parce que c’est à travers ses actes et les pensées qui les motivent, qu’il démontre son MOI le plus profond. Celui qui en fait un être mystique qui a le goût de coopérer avec ses semblables et non de les mettre dans des cases comme celle des bons et celle des méchants.

À cet égard, je me demande toujours pourquoi vous, qui vous prétendez agnostique, vous donnez encore la parole dans votre rubrique à des gens qui se disent de l’une ou l’autre des allégeances religieuses ? Ne vaudrait-il pas mieux éviter de contaminer quiconque avec de tels discours ?

Un incroyant convaincu

Je le fais parce que je ne crois pas détenir la vérité absolue, et que je crois à l’utilité de l’exemple pour aider certains à fixer leur pensée sur un sujet donné, incluant celui de la croyance religieuse.