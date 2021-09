LNH: «Il y a un "buzz" autour du Kraken»

La formation du Kraken de Seattle n’est vieille que d’un été, mais les partisans sont déjà très investis et enjoués à l’idée de voir jouer leur équipe de hockey.

Le club a ainsi tenu des séances d’entrainement ouvertes au public et les amateurs sont assurément au rendez-vous. L’excitation est palpable au Kraken Community Iceplex.

«Il y a des partisans qui nous regardent et qui nous encouragent à travers les exercices, a dit le capitaine du Kraken, Mark Giordano, en marge de l'ouverture du camp jeudi, au site LNH.com. C’est une belle atmosphère et c’est le cas depuis le repêchage d’expansion. Il y a un "buzz" pour notre équipe.»

L’engouement s’est même transmis chez les membres de la direction de l’équipe. Tod Leiweke, le président du Kraken, était assis dans les gradins au même titre que les spectateurs, prenant des vidéos avec son téléphone.

«J’ai déjà raté quatre réunions ce matin, car je ne peux pas quitter, a-t-il dit. Ceci est la raison pour laquelle nous avons fait tout ça. Je suis tellement fier de nos installations, de nos entraineurs et de notre équipe. Mais, au final, ce dont je suis le plus fier, c’est d’être associé à des partisans de la sorte. Ils ont donné vie à ce projet et c’est une journée émotionnelle.»

Un DG excité

Le directeur général de l’équipe, Ron Francis, peut lui aussi prendre quelques moments pour savourer la mise sur pied du tout nouveau club d’expansion.

«Pour moi, ce fut un long périple pour en être ici, a mentionné Francis. Alors, de les voir sur la glace et de les voir jouer, c’est vraiment excitant.»

Chez le personnel d’instructeurs, on a un peu moins le temps de prendre un petit pas de recul pour apprécier le grand portrait.

«On ne peut pas tout faire en une seule journée, a pour sa part relativisé l’entraîneur-chef de l’équipe, Dave Hakstol. Nous voulions essayer de cibler une ou deux pièces centrales de notre jeu et les établir. Nous voulions aussi nous assurer de déployer le rythme dès le départ. Tout va arriver très vite.»

La première partie préparatoire du Kraken aura lieu à Spokane, dans l’État de Washinton, alors que le club de Seattle affrontera les Canucks de Vancouver, le dimanche 26 septembre.

L'équipe disputera le premier match officiel de la franchise le 12 octobre contre les Golden Knights, à Vegas. Le Kraken ouvrira sa saison à domicile le 23 octobre, contre les Canucks, au grand plaisir des partisans.