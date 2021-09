L’Usine C rouvre officiellement ses portes

L’Usine C a procédé à l’ouverture de ses portes au public et aux artistes après plus d’un an de rénovations qui ont permis de rendre les lieux conformes aux normes, d’agrandir le studio de création et d’actualiser les installations et les équipements techniques.

Photos Toma Iczkovits et Pascale Vallée

Les cofondateurs de l’Usine C, Gilles Maheu et Danièle de Fontenay (directrice générale et artistique) sont en compagnie du député Steven Guilbeault et de Valérie Plante, la mairesse de Montréal.

Louise Lecavalier, interprète et chorégraphe, et Marie-Ève Groulx, metteuse en scène de Awards du collectif Tôle sont entourées de Philippe Boutin, créateur et metteur en scène de The Rise of the BlingBling – La Genèse et de Maxime Brillon, auteur de Awards (collectif Tôle).

Les architectes associés chez Saucier+Perrotte, Gilles Saucier et André Perrotte sont accompagnés de Stéphane Bertrand, président du CA de l’Usine C et de Jenny Huot, la directrice technique de l’Usine C.

Lors du tournoi de golf de la Fondation Ronald Denis, on apercevait le Dr Ronald Denis, la Dre Anne-Sophie Studer (chirurgie bariatrique), le Dr Pierre Garneau, chef du département de chirurgie au CIUSSS NIM ainsi que Gérard Charlebois, l’organisateur du tournoi.

Il a passé une agréable fin de semaine de golf avec son fils, Stephan, à Tremblant. L’ancien propriétaire des Expos, Charles Bronfman, porte la casquette des Rays de Tampa afin de soutenir son fils dans ses démarches pour le retour du baseball à Montréal.

Le tournoi de golf de la Fondation Ronald Denis a permis de recueillir la somme de 153 000 $. Steve DaSilva, Impact Distribution, est en compagnie de Richard Bourgault, EuroCave, du Dr Ronald Denis, de Daniel Boucher, MBF Dan Construction et de Jacques Bélec, Montalvin.