Les gauchers aussi ont des droits

Qu’ont en commun Barak Obama, Lady Gaga et Rafael Nadal? Ils sont tous gauchers! Aujourd’hui, les gauchers sont partout. Mais bien qu’ils constituent environ 15% de la population mondiale, ils ne sont pas toujours bien représentés et doivent vivre dans un monde conçu pour les droitiers.

C’est pour cette raison que Fizz, fournisseur de services mobiles et Internet, a décidé de poser un geste en proposant une solution à son image: les émojis!

À l’occasion de la Journée internationale des gauchers, le 13 août dernier, Fizz a donc lancé un ensemble d’émojis gauchers afin que tous puissent s’exprimer avec la main de leur choix.

Alors à GO, on passe à gauche!

Nous sommes tous un peu gauches

Regardons d’abord certains mots ou expressions, on peut rapidement remarquer que tout ce qui est positif, acceptable ou souhaité penche vers la droite, tandis que la gauche est vue comme indésirable:

Exemples Être maladroit Avoir deux mains gauches Se lever du pied gauche Le droit chemin Être gauche

Sans le vouloir, nous perpétuons et entretenons le sentiment que les gauchers sont des citoyens de seconde zone. C’est ancré dans notre vocabulaire.

Les gauchers dans l’histoire

À travers les siècles, les gauchers ont fait preuve d’une grande résilience pour faire face aux moqueries, aux fausses croyances et même aux répressions physiques. En effet, il n’y a pas si longtemps, tous les élèves étaient obligés d’écrire de la main droite sous peine de recevoir des coups de règle.

Heureusement, aujourd’hui, la société a évolué et les gauchers ne font plus l’objet de discrimination dans la plupart des pays occidentaux.

Bien que ces perceptions négatives soient maintenant chose du passé, il reste encore du travail à faire pour faciliter la vie des gauchers et pour les inclure davantage dans un monde dominé par les droitiers!

Être gaucher au quotidien

Tous les gauchers vous le diront: nous vivons dans un monde de droitiers, fait pour les droitiers. Résultat, le quotidien des gauchers est rempli de petits irritants.

Par exemple: Les ouvre-boîtes Les ciseaux Les crayons de la banque attachés par un cordon toujours trop court Les bancs d’école Les rubans à mesurer Et même les émojis... X

Un problème moderne requiert une solution moderne

Le 13 août, en l’honneur de la Journée nationale des gauchers, Fizz a voulu faire une différence pour rapprocher les gauchers des droitiers à leur façon en créant des émojis gauchers.

Dans une page nommée, Les gauchers aussi ont des droits, on peut y regarder la vidéo suivante:

X

De plus en plus de gens sont sensibles à ces enjeux et tentent de faire avancer les choses. Même si tout n’est pas encore parfait, il s’agit d’un premier pas (du pied gauche bien entendu) vers un univers numérique plus inclusif pour les gauchers.