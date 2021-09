Port du masque d’intervention obligatoire dans les aires communes des RPA

Le port du masque va redevenir obligatoire dans les aires communes des résidences privées pour aînés (RPA) de plusieurs régions à compter de lundi prochain.

Tous les résidents devront alors porter un masque de procédure lorsqu'ils se déplacent dans la RPA, utilisent un ascenseur et se trouvent dans les espaces communs intérieurs.

Québec dit annoncer cette mesure à la suite d’une recommandation des autorités de santé publique, dans le contexte d’une quatrième vague où le variant Delta, plus contagieux et plus virulent, est dominant.

Cette mesure vise plusieurs régions: Mauricie et Centre-du-Québec, Estrie, Montréal, Outaouais, Laval, Lanaudière, Laurentides et Montérégie.

Dans la région de la Chaudière-Appalaches, ce sont les MRC des Appalaches, de Beauce-Sartigan, de Robert-Cliche et des Etchemins qui devront s'y conformer en raison de l'incidence du nombre de cas sur leur territoire.

Québec précise que la liste des territoires ciblés pourrait évoluer selon la situation épidémiologique.