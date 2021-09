Quand une famille se disloque

J’ai 32 ans et je suis l’aînée d’une famille de trois. Mon frère du même lit a 30 ans, et notre jeune sœur née d’une autre mère, a 18 ans. La séparation de nos parents avait été très houleuse. Notre père ayant quitté ma mère pour une femme pas mal plus jeune que lui. Elle lui avait mené la vie dure. Et nous en avons essuyé les contrecoups, puisque notre mère a tout fait pour qu’on le raye de notre vie, vu l’affront qu’il lui avait fait.

C’est un peu beaucoup la naissance de notre demi-sœur qui a aplani nos relations et permis d’accéder à une certaine harmonie entre nous cinq. N’ayant plus de prise, notre mère a abdiqué dans son travail de destruction.

Tout allait pour le mieux jusqu’à il y a deux ans, quand la femme de mon père a décidé de le quitter pour un homme de son âge. « Comme quoi les choses de la vie finissent par te retomber sur le nez » a alors dit ma mère sur un ton sarcastique.

Pauvre papa ! Comme il a l’art de choisir des femmes qui sur certains plans se ressemblent, sa deuxième a aussi tenté de semer le trouble dans le clan qu’on avait fini par former tous les cinq. Non seulement elle part, mais elle essaie aussi de s’approprier des biens que même ma mère n’avait pas revendiqués. Et au-delà de ça, elle fait tout pour influencer notre jeune sœur face à un père qu’elle adore, en le montrant sous un jour qu’on ne connaît pas de lui. Justifiant du même coup sa décision de le quitter.

Mon frère et moi nous avons l’impression de rejouer dans un film connu. La petite dernière, elle, ne sait plus à qui elle doit sa loyauté, et se sent déchirée. On voudrait l’aider, mais on ne peut rien contre sa mère. Tout juste pouvons-nous remettre les pendules à l’heure au sujet de notre père.

On ne veut tellement pas que ce dernier se fasse laver de nouveau, car c’est lui le dindon de la farce. Et il est tellement généreux qu’il fera tout pour minimiser les vagues, même si c’est toujours lui qui paye les pots cassés. Quoi faire de plus ?

Sœur et fille aimante

Il n’y a rien d’autre à faire que ce que vous faites déjà. Écouter les parties en clarifiant les discours qui manquent de justesse et laisser les acteurs cheminer vers le règlement le plus équitable pour tout le monde. C’est en gardant la tête froide que vous aiderez le plus ceux et celles qui sont pris dans la tourmente.