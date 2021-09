Que feriez-vous avec 1000$ de lousse?

Que feriez-vous si vous réalisiez tout d’un coup que vous avez 1000 $ de lousse ? Ou encore qu’on vous annonce que vous avez gagné 1000 $ (vous savez, ce tirage auquel vous avez participé à reculons pour financer la ligue de kin-ball de la petite voisine) ?

Le nouvel iPhone vient de sortir, ça vous démange. Ou ce voyage dans le sud prévu au mois de mars, pourquoi ne pas le rehausser ?

J’en connais, et ils ne sont pas riches, qui n’hésiteraient pas à claquer cet argent dans les belles bouteilles de vin d’un importateur privé.

Des suggestions

Je ne vous dirai pas quoi faire, je comprends qu’on veuille se gâter avec de l’argent inattendu. Pas certain que je ne me laisserais pas tenter moi-même par une télé dernier cri. Non pas que j’en rêve, mais la mienne n’impressionne plus comme il y a 13 ans, avec ses grosses bordures, ses 40 pouces de diagonale et ses 5 pouces d’épaisseur. Je sais pourtant qu’au bout d’un mois, la nouvelle ne me procurera pas plus de fun que l’ancienne à laquelle je me suis habitué.

Mais disons que vous voudriez améliorer votre situation financière, que devriez-vous faire.