Québec donnera plus d'argent aux familles

Les parents à faible revenu verront leur prestation du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) être bonifiée à partir de dimanche.

C'est ce qu'a annoncé vendredi le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet.

Ainsi, les parents qui gagnent un revenu inférieur à 540 $ par semaine pourront avoir droit à une prestation majorée jusqu'à 85 % ou 100 % de leur revenu hebdomadaire moyen, selon l'option du régime qu'ils auront choisie, au lieu du 55 % à 75 % actuellement prévu par le RQAP.

Le calcul de la prestation sera désormais basé sur le revenu individuel et non plus familial. Le seuil d'admissibilité à une prestation majorée suivra les indexations au salaire minimum, tandis que l'admissibilité et le calcul de la prestation majorée seront établis automatiquement lors de la demande de prestations.

Actuellement, le RQAP couvre 89 % des naissances au Québec, et huit familles sur 10 utilisent toutes les semaines de prestations mises à leur disposition.

La bonification du Régime permettra à certains parents d'avoir accès à une prestation majorée, alors qu'ils n'y étaient pas admissibles auparavant, puisque leur revenu familial est supérieur à 25 921 $.

La révision du Régime vise également à accommoder davantage les travailleuses et travailleurs autonomes, qui repensent 47 % des mères prestataires et 33 % des pères prestataires du RQAP, selon le ministère Travail.

«Notre gouvernement réitère son soutien envers les nouveaux parents afin de leur assurer une meilleure sécurité économique pendant leur congé parental. [...] Plus que jamais, les parents et leurs enfants sont au cœur de nos préoccupations, et notre annonce d'aujourd'hui le démontre bien», a souligné le ministre Boulet.