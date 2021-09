«Sans appel»: angoissant Jake Gyllenhaal

Le centre d’appel du 911 à Los Angeles est une pièce «hi-tech». Écrans géants montrant les feux de forêt qui encerclent la mégalopole, lumière froide, environnement aseptisé. Là, un homme, Joe (Jake Gyllenhaal), entièrement vêtu de noir, répond aux appels en serrant dans sa main une pompe, car il est asthmatique. Il est colérique aussi, en plus d'être froid et dur. Parfois, il laisse tomber une réflexion sévère.

Il n’est pas insensible, comme on pourrait le penser. Il suffit qu’Emily (voix de Riley Keough) téléphone cette nuit-là parce qu’elle a été kidnappée par son conjoint violent pour que Joe fasse tout pour lui venir en aide. Il la rassure, tente de localiser le véhicule. Appelle d’autres services de Los Angeles, s’énerve parce qu’il est impossible de trouver une voiture sans plaque d’immatriculation, insulte ses collègues, lance son casque d’écoute.

Car Joe est violent. Policier rétrogradé, il doit passer devant le tribunal le lendemain. Il appelle son ex-femme, demande, non, exige de parler à sa fille, bien qu’il soit deux heures du matin. Il s’énerve encore. Insulte, crie. Raccroche rageusement. Emily rappelle, il tente de savoir où se trouve sa petite fille, dont elle lui a parlé et qui n’est pas avec le couple.

Étouffant

Pendant les 90 minutes de Sans appel, le spectateur est entraîné dans un maelstrom d’émotions où domine l’angoisse. La crainte qu’il arrive quelque chose à Emily, dont la voix tremblante est remplie de sanglots. La peur que Joe ne parvienne pas à la sauver, car elle est en danger, puisqu’aux mains d’un conjoint violent. Le tourment d’entendre, impuissant, un drame en direct. L’agitation pour tenter de trouver une solution.

Le cinéaste Antoine Fuqua, avec qui Jake Gyllenhaal – ici également producteur du long-métrage – a déjà travaillé pour Le gaucher (2015), filme son acteur en gros plan, de face, de profil, éclairé de manière à ce que son visage soit durci à la limite du supportable, à ce que ses doigts serrés sur sa pompe laissent deviner une violence au bord de l’explosion.

Tourné en 11 jours à distance – Antoine Fuqua s’est auto-isolé dans une camionnette – pendant la pandémie, Sans appel repose entièrement sur l’extraordinaire performance de Jake Gyllenhaal, dont on constate ici toute l’expertise théâtrale, et dans laquelle on retrouve des échos du Rôdeur, de Démolition (excellent film de Jean-Marc Vallée, à voir si ce n’est déjà fait) ou encore d'Animaux nocturnes.

Pas de doute, le tandem Fuqua-Gyllenhaal sait livrer un huis clos claustrophobe, anxiogène et efficace, même si la fin de ce remake du film danois éponyme est un peu trop américaine.

Note: 3,5 sur 5

Sans appel a pris l’affiche dans les cinémas de la région de Montréal et sera offert sur Netflix dès le 1er octobre.