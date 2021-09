Un homme qui terrorisait ses voisins avec un pied-de-biche est arrêté en Estrie

Un homme dans la soixantaine qui s’est présenté chez ses voisins armé d'un pied-de-biche et en délire psychotique a été arrêté jeudi par des agents de la Régie de police de Memphrémagog (RPM).

L’homme de 61 ans du secteur Bournival, à Magog, en Estrie, terrorisait ses voisins depuis déjà un certain temps, selon le corps policier.

Il aurait fracassé les vitres et la carrosserie des deux véhicules de ses voisins et aurait frappé à coups de pied-de-biche sur la porte de leur résidence pour les menacer.

Les voisins qui craignaient l’individu, connu pour ses épisodes psychotiques, ont même fait installer des caméras de sécurité sur leur résidence et ont filmé l’ensemble des crimes commis par le suspect sur leur propriété.

Le suspect avait déjà été arrêté par les agents de la RPM le 5 avril dernier à l’aide du Groupe tactique d’intervention de la Sûreté du Québec, pour avoir défoncé la vitre de la maison d’un autre de ses voisins, alors qu’il était en délire psychotique, possiblement occasionné par la consommation de drogues dures.

Lors de cette précédente arrestation, l'individu avait fait l’objet de plus de 24 interventions en deux ans. Tandis que depuis le 5 avril dernier, il aurait fait l’objet de quatre autres interventions du genre.

L’homme de 61 ans a comparu jeudi par visioconférence et il a été accusé de méfaits de plus de 5000 $ et d'avoir proféré des menaces.