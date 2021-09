Une dure saison pour le Crew

Le Crew de Columbus a remporté la Coupe MLS contre les Sounders de Seattle en décembre 2020, mais on peine à reconnaître l’équipe qui a été sacrée championne.

La formation de Caleb Porter traîne au 10e rang de l’Association Est de la MLS avec 31 points, soit quatre de moins que l’Union de Philadelphie qui occupe la 7e place, la dernière qui donne accès aux séries éliminatoires. Pour Columbus, il commence donc à se faire tard pour rattraper ce retard avec seulement huit rencontres à disputer en saison régulière.

La formation de l’Ohio connaît des difficultés depuis deux mois avec seulement deux victoires à ses 11 dernières sorties (2-8-1), une séquence qui a été ponctuée d’une série de six revers consécutifs.

Face à Bush

Et comme si ce n’était pas assez, l’équipe devrait se présenter sur le terrain sans son gardien numéro un.

En effet, le gardien Eloy Room s’est blessé à la jambe droite le week-end dernier, ce qui devrait permettre à Evan Bush d’obtenir un départ contre ses anciens coéquipiers.

Bush n’a disputé que deux rencontres cette saison, mais il a bien fait avec une victoire et un verdict nul, mais sa présence ne devrait pas changer grand-chose pour le CF Montréal.

« On a une certaine identité depuis le début de l’année et on joue d’une certaine manière qui nous donne du succès », soutient Samuel Piette.

« On connaît bien Evan, mais il ne faut pas trop changer notre façon de jouer même si un ou deux joueurs changent de l’autre côté. »

Équipe Décimée

Mais ce n’est pas tout, l’équipe est passablement décimée par les blessures et les absences relatives au protocole de la COVID de la MLS.

Selon les informations fournies par l’équipe jeudi, les milieux de terrain Artur (hanche) et Perry Kitchen (genou), de même que le défenseur Vito Wormgoor (protocole COVID) et l’attaquant Kevin Molino (genou) seront tous à l’écart du jeu.

À ces noms s’ajoutent ceux d’éléments très importants de l’équipe qui représentent des cas douteux.

Il s’agit de Pedro Santos (commotion), Lucas Zelarayan (hanche), Waylon Francis (protocole COVID) et Luis Diaz (genou).