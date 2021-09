DAGENAIS, Lucille



À Montréal, le 29 mars 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Madame Lucille Dagenais fille de feu Joseph Dagenais et feu Mme Emma Charbonneau Dagenais.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces Patrick, Lucie, Sylvain, Johanne, Nicole, Claude, Céline, Julie, Guylaine et Sylvie, ses petits-neveux et petites-nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 2 octobre dès 10h. Les funérailles auront lieu à 13h en l'église St-Elzéar, 16, boul St-Elzéar, Laval, suivies de l'inhumation au cimetière de la paroisse.