WESTALL, Ernest David

Ernest David Westall, Vétéran de la guerre de Corée, fier d'appartenir au 22e régiment, honoré d'avoir contribué à défendre notre liberté.Le 19 septembre 2021, à son domicile, dans son sommeil, il nous a quittés tout doucement pour aller rejoindre sa première épouse, Aline Lessard.Il laisse dans le deuil sa seconde épouse, Edwige D'Amour Westall; sa belle-famille Ginette D'Amour (Robert Seyer), Joceline D'Amour (Claude Robertson), Francine D'Amour (François Côté), ainsi que leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.Il laisse aussi dans le deuil son frère Donald Westall, sa belle-soeur Pauline Crilly-Lessard, sa nièce Siobhan qui l'a accompagné jusqu'à la toute fin…, ses autres neveux et nièces, voisins, amis et tout spécialement son ami fidèle Sylvio Gauthier.Un gros merci à tout le personnel dévoué de l'hôpital Sainte-Anne ou il était soigné.Les funérailles auront lieu le vendredi 8 octobre 2021 à 14h00 en l'église de Ste-Claire d'Assise de Rivière-Beaudette, située 950 ch. Ste-Claire à Rivière-Beaudette. L'inhumation aura lieu par la suite au cimetière de la paroisse.S.v.p ne pas envoyer de fleurs...Donnez à un organisme de votre choix..www.emontpetit-fils.ca