MOSES, Éliane



Le 16 septembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Eliane Moses (née Genest).Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Dominique), Geneviève, Anne-Marie (Brian), Nathalie et Jean-François, ses nombreux petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 3 octobre entre 13h00 et 15h30, suivi d'une cérémonie à la chapelle de:505 CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QUÉBEC J4J 2H5Pour les gens qui ne peuvent être présents, vous pouvez visionner la cérémonie en direct via internet à: