BEAUMIER, Roger "Boomer"



Entouré de ses proches, le 21 septembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Roger Beaumier, époux de Mme Claudette Gunner, de Ste-Martine. Il a été précédé par sa soeur feu Yolande Beaumier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Josée), Line (Normand) et Nathalie (Michel), ses petits-enfants Véronique (Hugo), Jérémie, Émilie (Pierre-Alexandre), Étienne (Joëlle) et Alexis, son arrière-petite-fille Rosalie, sa soeur Micheline, ses belles-soeurs Lucille (feu Marcel) et Micheline (Yvon), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en l'église paroissiale de Ste-Martine, le vendredi 8 octobre à compter de 9 h 30, suivi des funérailles à 11 h, sous la direction de la :www.residencemariesoleilphaneuf.comVos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par l'envoi de fleurs ou par un don à la Fondation Anna-Laberge ou à la Société canadienne du cancer (formulaires disponibles lors des condoléances).La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Anna-Laberge pour les bons soins offerts.