SHEEHY, Jacquie



De Saint-Michel, le 6 janvier 2021 à l'âge de 54 ans est décédée Mme Jacquie Sheehy, épouse de M. Normand Raymond et fille de M. Bernard Sheehy et de Mme Alice Boucher.Elle laisse également dans le deuil ses enfants Stéphanie (Stéphane), Jesse, Jean-François, ses petits-enfants Kaleb, Étienne, Mégan, Bryan, son frère Réjean (Normand), sa soeur Priscilla (Brian), sa belle-soeur Guylaine (feu Jean-Guy), ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de St-Michel, le samedi 2 octobre 2021, dès 10h suivi des funérailles à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.