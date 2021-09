5 questions à Kim Lévesque-Lizotte coautrice de Virage

Elle n’est, de son propre aveu, pas sportive pour une cenne. Et pourtant, Kim Lévesque-Lizotte a plongé dans l’univers des athlètes de haut niveau pour donner vie à Frédérique Lessard, une patineuse de vitesse à la croisée des chemins. C’est à cette quête de sens et d’identité qui révèle la profondeur et la complexité du genre humain que carbure l’autrice.

On fait des parallèles avec Marianne St-Gelais qui a été une source d’inspiration et conseillère pour la série. Quelles limites t’es-tu fixées pour que ça demeure de la fiction ?

Le parcours de Marianne était inspirant comme prémisse, mais il fallait pousser l’histoire davantage. À ce moment-là, elle était encore en transition. Il n’y avait ni happy ni bad ending. Dès le troisième épisode, on se détache des fragments de sa vie. On ne focalise plus sur le patin. Les athlètes ont des parcours de vie exceptionnels. J’en ai rencontré plusieurs. Des thérapeutes et des professionnels du milieu aussi. Pour moi, ce qui était inspirant, c’était de faire des parallèles avec ma propre vie pour créer des histoires et pour sensibiliser les gens à l’après-carrière.

Tu aimes proposer des personnages qui sont à la croisée des chemins. On l’a vu avec Les Simone. Qu’est-ce qui t’intéresse dans les remises en question ?

Le premier épisode raconte l’histoire d’une femme qui fait table rase pour se choisir. C’est vrai que c’est aussi une quête de femme pour son indépendance et sa liberté. Je l’ai vécu trois-quatre fois. Au début, ça semble le pire moment de ta vie. Il y a une perte de repères. Mais quand t’en ressors, t’es plus heureuse. Tu pars sur de meilleures bases. Dans le cas de Frédérique, c’est une quête identitaire de A à Z. Le fameux « Qu’est-ce que tu vas faire ? » revient constamment et rejoint plein de gens. Je l’ai entendu souvent quand j’avais 20-23 ans !

Dans Virage, il est question de santé mentale. Un sujet longtemps tabou, mais dont on parle maintenant, à la suite des sorties de Jonathan Drouin, Naomi Osaka ou Simone Biles.

Il y a deux ans, on n’en parlait pas. Les athlètes ont un objectif de vie très précis. Tout est axé sur la performance et la réussite. Leur cadre est rigide, leurs amis sont imposés parce qu’ils partagent leur horaire. C’est difficile de savoir sans ton sport qui tu es. De donner un sens à ta vie. Et dans le milieu sportif, il n’y a pas de place à la faiblesse. On te dit : « sers-toi de ta tristesse comme moteur pour gagner ». Les athlètes sont conscients des attentes. Celles du public qui applaudit par millions. Celles des gens qui les likent sur Instagram. Et il y a le financement, la nécessité de toujours être « commanditable ». Les athlètes ne sont pas suffisamment préparés à leur sortie. Ils doivent s’habituer au banal, se retrouver une utilité.

L’impact de la retraite surpasse l’athlète. C’était important de l’illustrer ?

On va le voir dans les épisodes qui s’en viennent. Quand un jeune intègre un sport et qu’il performe, ça devient un projet familial. Plusieurs m’ont dit que ça avait été difficile pour leurs frères et sœurs. Ça crée un déséquilibre dans la famille. Les parents s’identifient comme parents d’athlète, ont un rayonnement. Les dommages collatéraux sont nombreux.

Comment t’y es-tu prise pour que la série reste grand public ?

Honnêtement, le sport ne m’intéressait pas. J’ai eu envie de faire une série que j’allais regarder. C’est toute l’humanité qui m’intéressait. Les films ou les séries sportives misent généralement sur la quête d’une victoire. Dans Virage, on descend avec Frédérique, on se questionne sur ses souffrances, plus nombreuses pour les femmes, on s’intéresse à sa vie, à ce qu’elle manque quand elle est dans la performance. Je voulais fouiller les conséquences, le côté sombre. Assister à sa reconstruction, à sa quête identitaire. Porter une étiquette, c’est rassurant. Mais chaque humain est beaucoup plus qu’un titre.

