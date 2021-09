VENDITTI, Carmine



À Saint-Jérôme, le 20 septembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Carmine Venditti, demeurant à St-Janvier/Mirabel, époux de feu Claudette Gladu.Il laisse dans le deuil ses deux fils Tony (Isabelle) et Mario, ses petits-enfants Antony (Noémie), William et Noémie, sa conjointe Jeannette Aubin, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents, amis et partenaires de golf, bowling, chasse et pêche.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 octobre 2021 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 23 octobre 2021 de 10h à 13h au salon de laLes funérailles auront lieu le samedi 23 octobre 2021 à 14h à la Paroisse Ste-Marie-Madeleine (Saint-Janvier/ Mirabel), suivies de l'inhumation au Cimetière de Sainte-Thérèse.Votre présence au salon se doit de respecter le port du masque et le lavage des mains obligatoires ainsi que les mesures sanitaires en vigueur à ce moment.