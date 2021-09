ALARY, Normand



Entouré de sa famille, à Saint-Jérôme, le 20 septembre 2021 à l'âge de 80 ans est décédé paisiblement M. Normand Alary, époux de Mme Jeanne Labelle.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Martin (Isabelle Gagnon), Stéphane (France Cyr), Isabelle (Dominic Racine) et ses cinq petits-enfants Bruno, Philippe, Claudine, Justin et Alexis.Il était le frère de Mme Jeannine Alary (Gilles Desormeaux), le beau-frère de Denise Forget (feu Jean-Claude Alary), Huguette Rochon (feu Jean Labelle), feu Cécile Labelle (feu Lionel Forget) et quitte également ses neveux, nièces, parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 9 octobre à 11h, en la Cathédrale de St-Jérôme et seront suivies de l'inhumation au cimetière paroissial de St-Jérôme.La famille recevra vos condoléances le vendredi 8 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h, à la :Nous tenons à remercier les professionnels du CHUM de Montréal, les infirmières et infirmiers, préposés(es) des soins à domicile du CISSS des Laurentides ainsi que le personnel exceptionnel de la Maison de soins palliatifs Pallia-Vie.Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation Pallia-vie. (Cartes disponibles au salon.)