MALSERVISI, Angelo



Le 16 septembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Angelo Malservisi, de L'Avenir. Il est parti rejoindre sa fille Nathalie.Il laisse dans le deuil son épouse Lupe Routhier, ses enfants Stéphane et Michèle, son frère et sa soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital Ste-Croix et le CLSC Drummond pour les bons soins prodigués.La famille vous accueillera à505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5le samedi 2 octobre 2021 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le dimanche 3 octobre 2021 à partir de 9h. Les funérailles suivront à 11h à la chapelle du complexe funéraire.