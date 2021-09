795 nouveaux cas au Québec

La hausse du nombre de cas se poursuit au Québec, tandis que les hospitalisations sont demeurées stables au cours des 24 dernières heures.

Québec compte 795 nouvelles infections – contre 701 cas vendredi – dans son bilan de samedi, ainsi que cinq décès.

À ce jour, 407 224 Québécois sont tombés malades et 11 354 sont décédés à la suite de complications.

Les hospitalisations à travers le Québec sont demeurées stables par rapport à la veille (301, +3), tout comme le nombre de patients aux soins intensifs qui a par ailleurs diminué (90, -1).

Le taux de vaccination des 12 ans et plus au Québec est de 89 % pour une dose, et de 83 % pour deux doses.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2021

407 224 personnes infectées (+795)

11 354 décès (+5)

301 personnes hospitalisées (+4)

*37 nouvelles entrées

*33 nouvelles sorties

90 personnes aux soins intensifs (-1)

*9 nouvelles entrées

*10 nouvelles sorties

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 31 654 pour un total de 12 330 754

Ailleurs au Canada

De son côté, l’Ontario a ajouté 640 nouvelles infections, en baisse par rapport à la veille (727), ainsi que dix pertes de vie.

Depuis le début de la pandémie, 583 275 Ontariens ont contracté le virus et 9698 d’entre eux sont morts.

Les hospitalisations ont légèrement augmenté (323, +15). Dans la province la plus populeuse du pays, 80 % des gens de 12 ans et plus ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19.

La situation au Canada:

Ontario: 583 275 cas (9698 décès)

Québec: 407 224 cas (11 354 décès)

Alberta: 288 357 cas (2622 décès)

Colombie-Britannique: 182 541 cas (1922 décès)

Saskatchewan: 64 402 cas (663 décès)

Manitoba: 60 000 cas (1207 décès)

Nouvelle-Écosse: 6486 cas (95 décès)

Nouveau-Brunswick: 3707 cas (52 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1654 cas (7 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 882 cas (2 décès)

Yukon: 738 cas (9 décès)

Nunavut: 663 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 293 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 600 235 (27 635 décès)