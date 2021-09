RAYMOND, Denis



À St-Eustache, le 13 septembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Denis Raymond, époux de feu Gisèle Ladouceur.Il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Yvan), Sylvain (Lisa) et Benoit (Cynthia), ses petits-enfants Dominique, Catherine et Antoine ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :146, RUE ST-LOUISST-EUSTACHE, QC, J7R 1Y2Tél. 514-871-2020www.salonsfunerairesguay.comle samedi 2 octobre de 12h00 à 16h00. Une cérémonie aura lieu le même jour à 16h00 en la chapelle du salon funéraire.Afin de rassurer nos familles, en cette période exceptionnelle, la maison funéraire offre la possibilité de visionner la cérémonie dans le confort de votre maison, grâce à notre Web diffusion. Veuillez-vous rendre sur le site :Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital St-Eustache serait apprécié.