PIGEON, Jean-Paul



De St-Michel, le lundi, 5 octobre 2020 à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Pigeon époux de feu madame Noëlla Lefebvre.Il laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Denise), feu Yves (Ginette) et François (Chantal), ses petits-enfants Sébastien (Geneviève), Annie (Dominic), Nicolas (Joannie) et Stéphanie (Luc), ses arrière-petits-enfants Nathan, Daphnée, Alexia, Maélie, Ludovic et Cédric, sa belle-soeur Rita, ses neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de St-Michel, le samedi 2 octobre 2021 dès 13h, suivi des funérailles à 14h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge seraient appréciés.