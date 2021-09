BEAUCHEMIN, René



C'est avec regret que nous annonçons le décès de monsieur René Beauchemin, le 11 mars 2020, à l'âge de 85 ans, fondateur des Pavages Beauchemin & Fils, époux de feu Marcella Perry, prédécédé de son frère Félix et de sa soeur Lise.Il laisse dans le deuil sa conjointe Nicole Jodoin, ses enfants Eric (Marie-France Hevey), Monique (Guy Hébert), Carol (Mario Desaulniers), Ronald (Danielle Bibeau) et Denis (Francine Bédard); les filles de Nicole: Marie-Hélène (Marc-André Desrochers) et Josée (Stéphane Beaudry), ses soeurs Ginette (André Contant), Francine (Jocelyn Pelletier), Linda (Michel Pinard), ses douze petits-enfants, ses huit arrière-petits-enfants, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 2 octobre 2021 à compter de 13h en la Basilique Sainte-Anne.Les funérailles, en présence des cendres auront lieu le même jour à 14h en la Basilique Sainte-Anne, 195 rue Sainte-Anne et de là au cimetière de Varennes.La famille remercie le personnel de l'hôpital Charles-Lemoyne et du Centre Néphrologie pour les bons soins à monsieur Beauchemin.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du rein.Les arrangements funéraires ont été confiés au:Téléphone : (450) 652-9131Télécopieur: (450) 655-0941