PELLETIER, Paul



À Saint-Jérôme, le 18 septembre 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Paul Pelletier, époux de Mme Ghislaine Desautels.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sophie (André), Simon et Anne-Marie (Éric), ses petits-enfants : Rémi, Ludovic, Maxence, Clara et Hubert, ses soeurs Francine et Micheline, sa nièce Christine, son neveu Martin ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de la clinique externe hémato-oncologie et le personnel du 5e A de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme pour leur soutien et les bons soins prodigués. Un remerciement particulier aux Dr Sébastien Venne, Dr Stéphane Métivier et Dr Nathalie Hébert.L'inhumation aura lieu en toute intimité au cimetière du Sault-au-Récollet de Montréal.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme.