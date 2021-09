POIRIER, Denis



À Salaberry-de-Valleyfield, le 22 novembre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Denis Poirier, époux de Mme Brigitte Poirier, résidant à Salaberry-de-Valleyfield.Outre son épouse, il laisse dans le deuil la fille de sa conjointe Chloé Poirier-Sauvé, son frère Jacques (Colette Léger), sa feue soeur Lise (Roger Bernicky), ses neveux Nicolas, Alexandre, Robert et Martin, ainsi que de nombreux parents, amis, collègues et étudiants du collège de Valleyfield où il a enseigné.La famille recevra les condoléances le vendredi 8 octobre de 18h à 21h30 et le samedi le 9 octobre de 9h à 10h45 au complexe funéraire :317 RUE VICTORIASALABERRY-DE-VALLEYFIELD, J6T 1B3(450) 373-3636 www.jalarin.comLes funérailles suivront à 11h en l'église Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile, 11, rue de l'Église suite 128, Salaberry-de-Valleyfield. Inhumation à une date ultérieure.