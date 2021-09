BRASSARD, Manon



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès paisible, entourée des siens, de madame Manon Brassard le 10 avril 2021 à la maison de soins palliatifs Victor-Gadbois à Saint-Mathieu de Beloeil à l'âge de 55 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Yves Jodoin, ses enfants Francis Beaulieu (Sabrina Vallières) et David Beaulieu (Joanny Bergeron), ses parents André Brassard et Claudette Bélanger, ses frères Éric Brassard (Lucie Groleau) et Sylvain Brassard (Chantal Girard), ses neveux Alexis Brassard et Samuel Brassard, le père de ses enfants Guy Beaulieu et les "matantes" Lise et Micheline Beaulieu.Manon, une femme d'exception, a été et restera pour nous tous une source d'inspiration. Sa joie de vivre, sa générosité, son dévouement, son jugement sont les mots qui nous viennent à l'esprit quand on pense à Manon. Elle a travaillé une trentaine d'années réparties entre l'UQÀM et l'Université de Sherbrooke. Son dernier employeur, l'Université de Sherbrooke a d'ailleurs publié un très bel hommage à son sujet:https://www.usherbrooke.ca/personnel/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/45036/La famille vous accueillera le samedi 2 octobre 2021 de 13h à 16h. Les visites se feront en rotation, avec un maximum de 50 personnes simultanément dans le salon.Une cérémonie de recueillement aura lieu à 16h dans la chapelle attenante avec un maximum de personnes autorisées selon les règles sanitaires.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison de soins palliatifs Victor-Gadbois.