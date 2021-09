LACHANCE, Gérard



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Gérard Lachance survenu le 18 septembre 2021, à l'âge de 76 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Isabelle (Terry) et Stéphanie (Mark), sa conjointe Joanne Poirier, ses petits-enfants Jenna, Chloé, Max, Daphnée et Léa, sa soeur Micheline (Marcel), son neveu Martin (Mireille) ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses dernières volontés, sa famille lui rendra hommage en toute intimité.